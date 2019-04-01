В США расстреляли номинанта "Грэмми" рэпера Nipsey Hussle: видео 18+

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Nipsey Hussle
Nipsey Hussle / www.gettyimages.com

Американский рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя которого Эрмиас Ашхедом) был убит в стрельбе, случившейся 31 марта в Лос-Анджелесе. Подозреваемый в расстреле находится на свободе.

Как сообщает издание NBC, артист получил несколько огнестрельных ранений. После чего он умер в больнице, куда его госпитализировали.

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Вместе с Nipsey Hussle в перестрелке пострадали еще двое людей: один из них находится в больнице, второй отказался от лечения.

Причины стрельбы пока неизвестны.

Парамедики пытаются спасти Nipsey Hussle: смотрите видео

Nipsey Hussle был номинантом премии Грэмми за лучший дебютный альбом. Артист начал карьеру в 2008 году и сотрудничал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg.

Nipsey Hussle – Racks In The Middle: смотрите видеоклип

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Музыка
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