В США стриптизерши доставляют еду на дом: пикантные кадры

Несмотря на то, что сфера услуг по всему миру приостановила свою деятельность из-за коронавируса, владельцы одного из стриптиз-клубов предлагают доставку еды. Танцовщицы превратились в курьеров и в откровенном наряде привозят заказ прямо к двери дома.

Сеть взорвало решение одного из ночных клубов, который ввел оригинальную альтернативу на время карантина в США. Чтобы не потерять прибыль, владельцы предложили танцовщицам работу курьерами службы доставки Boober Eats PDX.

Читайте также Мадонна обнажилась в молочной ванной и высказалась о пандемии: Все равны перед вирусом

Обнаженные девушки готовы привезти заказ с 19:00 до 1 ночи. Такая нестандартная бизнес-идея быстро приобрела популярность в городе Портленд. Стриптизерши доставляют пищу как для обычных ужинов, так и за праздничный стол.

Танцовщицы объясняют, что довольны такой работой, ведь после закрытия их клуба они могли бы остаться без дохода на длительный период.

Работаем над тем, чтобы держать кухню открытой для доставки еды, и чтобы наш персонал не остался без работы. Танцовщицы с голой грудью будут развозить заказы по домам,

– анонсировали основатели Boober Eats PDX.