В США умер известный пес по кличке Бу: милые фото звезды социальных сетей

Утром 19 января в США умер померанский шпиц по кличке Бу, которого называли самым милым псом в мире.

Об этом сообщили владельцы животного на его официальной странице в Facebook.

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Они считают, что Бу не выдержал смерти своего товарища, собаки Бадди: животные прожили вместе 11 лет.

Наши сердца разбиты, и мы счастливы, что он больше не чувствует боли или дискомфорта,

– отметили хозяева.

Домашнего любимца приобрели в 2006 году. Через три года его владельцы в шутку создали собаке собственную страницу в Facebook и она стала вирусной. Сейчас на нее подписаны более 16 миллионов человек.

При жизни Бу часто приглашали на различные телевизионные шоу, а создатели мобильных приложений даже придумали одноименную игру.

Хозяева пса рассказали, что на протяжении его жизни получали немало откликов от людей, которые рассказывали, что Бу "украшал их серые будни в сложные времена".

К слову, накануне Нового года в американском штате Калифорния запретили продавать в зоомагазинах специально разведенных животных. Закон, по которому продавать можно будет только спасенных животных, взятых из приютов, или предоставленных неприбыльными организациями по спасению, вступил в силу с 1 января 2019 года.