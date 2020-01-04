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В США умерла 21-летняя рэперка Лексия Алиджай

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Умерла рэперка Лексия Алиджай / Instagram / @lexiialijaii

Умерла американская рэперка Лексия Алиджай. Девушке был всего 21 год. Сейчас представители артистки и ее родственники не разглашают причины.

Как сообщает The Daily Mail, информацию о смерти Лексии Алиджай подтвердила ее сестра в сети. По ее словам, популярная в США рэперка умер 1 января после празднования Нового года. Загадочную смерть звезды расследуют правоохранители.

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"Ушла из жизни настоящая легенда... Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой, тебя не стало слишком рано", – написала сестра певицы Рейз Кларк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lil Lexii (@lexiialijaii)

Поклонники Лексии Алиджай до сих пор приходят в себя от новостей о потере. Еще 31 декабря рэперка активно публиковала сообщения по подготовке к Новому году и готовилась встретить 2020-й в кругу друзей. Что произошло с 21-летней певицей потом, пока неизвестно.

Умерла Лексия Алиджай: что известно о звезде

Имя харизматической рэперки – Алексис Алиджай Линч. Однако свою вокальную карьеру она начала как Lexii Alijai. Родилась девушка в городе Сент-Пол, штат Миннесота. С детства будущая рэперка изучала музыку, поэтому в подростковом возрасте с легкостью начала зачитывать сложные тексты под хип-хоп ритм.

Девушку считали восходящей звездой, ведь благодаря песням Try Me by Dej Loaf и Thugz Mansion от Tupac она получила бешеную популярность в США. В 2017 году Лексия Алиджай выпустила дебютный альбом под названием Growing Pains.

Смотрите клип на песню Лексии Алиджай Cold Hearted: видео

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери
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