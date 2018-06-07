В США умерла модель Ким Портер – экс-возлюбленная рэпера Diddy

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Умерла модель Ким Портер – экс-возлюбленная рэпера Diddy
Умерла модель Ким Портер – экс-возлюбленная рэпера Diddy / ecelebritieslife.com

В четверг, 15 ноября, стало известно о смерти 47-летней модели и актрисы Ким Портер. Звезда длительное время имела отношения с популярным рэпером Diddy (настоящее имя – Шон Джон Комбз).

Как сообщает таблоид TMZ, модель была найдена в своем имении в Калифорнии. До времени смерти Ким Портер было 47. Представители рэпера Diddy подтвердили информацию о трагедии.

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С грустью подтверждаем, что Ким Портер больше нет. Мы просим уважать право родных на частную жизнь,
– говорится в официальном заявлении.

 

Накануне Ким Портер жаловалась на плохое самочувствие и консультировалась со своим врачом. Уже утром, 14 ноября, родственники нашли 47-летнюю модель мертвой.

Неизвестно, что стало причиной смерти известной американки. По словам парамедиков, которые приехали на вызов, Ким Портер могла умереть из-за пневмонии или гриппа. Незадолго до гибели она побывала в Африке, поэтому правоохранители подозревают, что с континента звезда могла привезти смертоносную болезнь.

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Тело модели нашли в ее постели. Правоохранители заявили, что никаких наркотических средств в комнате не было обнаружено. Кроме этого, не было и следов насильственной смерти. Поэтому только судмедэксперты определят, что именно стало причиной смерти Ким Портер.

Что известно о Ким Портер

Родилась в 1971 году в Коламбусе, что в американском штате Джорджия. В 17 лет звезда переехала в Атланту, где и начала модельную карьеру. Стройная фигура и яркая внешность стали ее билетом в мир шоу-бизнеса. В течение нескольких лет она была актрисой театра и появлялась на обложках журналов, в частности, Essence и Jet.

Ким Портер имела отношения с рэпером Diddy в течение 13 лет. В 2007-м пара решила расстаться. Супруги воспитывали близнецов Джесси Джеймс и ДаЛила, а также сына Кристиана. В то же время Ким Портер продолжала работать моделью и участвовала в шоу своего экс-супруга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kim Porter (@ladykp)

 

Теги: LifeStyle Потери Музыка
Источник: Lifestyle
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