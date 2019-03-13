В старом платье: Кейт Миддлтон поразила элегантным образом – фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила гала-прием Portrait Gala 2019 в Национальной портретной галерее в Лондоне, патроном которой она является с 2012 года.

Для выхода вечером, 12 марта, Миддлтон надела роскошное черное платье от Alexander McQueen с цветочным принтом и акцентом на стройной талии герцогини.

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Добавим, что такое же платье Кейт одевала на вручение премий BAFTA в 2017 году. Однако в этот раз оно было перешито: у платья появились рукава.

Завершили образ жены принца Уильяма традиционная укладка и вечерний макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон / Getty Images



​Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон и принц Уильям на премии BAFTA 2017 / Getty Images