В стиле Кэрри Брэдшоу: Лили-Роуз Депп снялась для обложки австралийского глянца

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп украсила обложку февральского номера журнала Vogue Australia.

Для обложки Лили-Роуз позировала в одежде Chanel, которая в 2016 году дебютировала на показе бренда, а в прошлом году стала лицом косметической линейки Rouge Coco от Chanel. Фотографом выступил итальянец Джампаоло Сгура.

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Так, в новой фотосессии дочь Джонни Деппа позирует на пожарной лестнице, подоконнике, на балконе и в постели. Своими урбанистическими и обольстительными образами девушка чем-то напоминает главную героиню знаменитого сериала "Секс и город" – Кэрри Брэдшоу. Стилисты смогли гармонично совместить совершенно разные фактуры и стили, заявляя о том, что не нужно бояться экспериментов.



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia



Лили-Роуз Депп / Vogue Australia