В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер, наиболее известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City), празднует день рождения. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать эффектные образы актрисы, которые вдохновляют.

Со времени выхода последней серии "Секс в большом городе" прошло более 15 лет, однако история главных героев до сих пор перехватывает дыхание у киноманов. Больше всего зрителям понравилась зажигательная писательница Кэрри Брэдшоу, которая в газете по-особенному рассказывала о своем сексуальном опыте и отчаянных поисках любимого.

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Знаковую для карьеры роль получила эффектная Сара Джессика Паркер. Видимо, образ Кэрри Брэдшоу настолько пришелся ей по душе, что даже после окончания съемок она продолжает ему подражать. На 53-й день рождения актрисы журналисты LifeStyle 24 решили подобрать яркие выходы Сары Джессики Паркер.

Роскошные образы Сары Джессики Паркер

Даже во время обычной прогулки Сара Джессика Паркер умеет выглядеть безупречно. Так, она засветилась на улицах Нью-Йорка в объемной юбке и кружевном топе.



Сара Джессика Паркер в кружевном топе и объемной юбке / Celeb Mafia

Не менее эффектным был ее осенний образ. Перед камерами Сара Джессика Паркер появилась в блестящем платье и пальто. Черные колготки и обувь на каблуках завершили ее стильный look.



Сара Джессика Паркер в блестящем платье и пальто / E! Online

И в брюках женщина может выглядеть удивительно – это с легкостью доказала Сара Джессика Паркер. На съемки телешоу она пришла в серых приталенных брюках, блестящей кофте и пальто, дополнив образ коричневой сумкой и обувью на каблуках. Выглядела голливудская актриса потрясающе.



Сара Джессика Паркер в стильном образе / Hawt Celebs

Изысканность и элегантность Сара Джессика Паркер закладывает и в образы для красных дорожек. На одно из светских мероприятий актриса пришла в роскошном платье и туфлях-лодочках.



Сара Джессика Паркер на красной дорожке / Fashion Sided



Голливудская актриса Сара Джессика Паркер / Harpers Bazaar

Кроме этого, Сара Джессика Паркер умело сочетает разные цвета в своем наряде. Так, во время публичного выхода звезда засветилась в зеленом платье, клетчатом пальто и голубых туфлях-лодочках.



Сара Джессика Паркер не боится экспериментов / Evoke

Эффектные образы стилисты подбирают и для ролей Сары Джессики Паркер. Во время съемок нового проекта папарацци увидели ее в клетчатом пальто, синей блузе с принтом, миди-юбке и высоких серых сапогах на каблуках. Выглядела актриса очень стильно.



Сара Джессика Паркер / Getty Images



​Сара Джессика Паркер / Getty Images

Актриса показала изысканный стиль и на съемках фильма "Развод". Сара Джессика Паркер появилась в яркой одежде: красной юбке и синий блузке с цветочным принтом, совместив их с фиолетовыми колготками, перчатками и рюкзаком в тон.



Сара Джессика Паркер / Getty Images

Как и Кэрри Брэдшоу, актриса любит выбирать блестящий наряд. В частности, во время публичного общения с Мишель Обамой она засветилась в приталенном фиолетовом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.



Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер – отличный пример того, как современная женщина с большими темпами жизни умеет всегда выглядеть безупречно. Актриса учит своих сторонников не только вносить краски в будние прогулки, но и не бояться экспериментировать с одеждой. У голливудской звезды это удается великолепно.