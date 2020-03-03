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В стиле монархов: королева Рания пришла на торжественный ужин в роскошном наряде

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Королева Иордании сумела в очередной раз покорить своим роскошным нарядом. 2 марта Ее Величество Рания устроила во дворце торжественный прием, на который пришла в сине-золотом наряде.

Первые дни весны отметились серией официальных мероприятий для представителей королевской семьи Иордании. Их резиденцию посетили коллеги из Норвегии Харальд V и Соня Харальдсен. Затем Абдалла II и его очаровательная жена Рания продемонстрировали восточное гостеприимство, устроив для знаменитых гостей торжественный прием.

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Днем 2 марта королевские семьи выполнили условия протокола, сфотографировавшись на память перед дворцом Аль Хусейна. После этого монархи обменялись любезностями перед камерами журналистов и обсудили запланированные политические вопросы. А уже вечером звездных гостей из Норвегии ждал торжественный прием с застольем. Дресс-кодом были вечерние роскошные наряды, которые уже успели обсудить все западные СМИ.

Для особого выхода Ее Величество Соня подобрала платье белого цвета. Наряд имел вышивку на поясе, которая и добавила нежности образу королевы Норвегии. К наряду Соня Харальдсен подобрала украшения из свои коллекции и обувь на устойчивых каблуках.

А вот волшебная Рания решила сделать ставку на восточных мотивах. Королева охотно надела приталенную юбку-русалку синего цвета, на которой виднелся роскошный растительный узор, традиционный для палестинских платков. Стильный низ Ее Величество дополнила золотой атласной блузой, созданной ливанскими дизайнерами AZZI & OSTA. Синий клатч и королевские аксессуары завершили потрясающий look королевы Рании.

Королеви Йорданії та Норвегії на урочистому прийомі
Королевы Иордании и Норвегии на торжественном приеме / Facebook / @queenrania

Приголомшливий образ королеви Ранії
Потрясающий образ королевы Рании/ Facebook / @queenrania

Представники королівських родин Йорданії і Норвегії
Представители королевских семей Иордании и Норвегии / Facebook / @queenrania

Ранія організувала урочистий прийом
Рания организовала торжественный прием / Facebook / @queenrania

Король Абдалла ІІ з дружиною Ранією
Король Абдалла ІІ с женой Ранией / Facebook / @queenrania

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Рания, королева Иордании
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