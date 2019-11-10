В стиле Одри Хепберн: Меган Маркл поразила нарядом на скорбном мероприятии

Королевская семья продолжает чтить память погибших британских военных. В скорбных мероприятиях приняли участие все представители монархии. Ярко на их фоне выделялась Меган Маркл, которая дополнила свой черный наряд шляпкой в стиле легендарной актрисы Одри Хепберн.

По традиции, в воскресенье, 10 ноября, Елизавета II со своими родственниками посетила богослужение и торжественное возложение венков к мемориалу Кенотаф. Представительницы британской монархии наблюдали за процессией с балкона, в то время как их мужья непосредственно участвовали в скорбном мероприятии.

Читайте также: Кейт Миддлтон и Меган Маркл с принцами впервые за долгое время появились на публике вместе: фото

Согласно фото, которые заполонили сеть, на чевствовании памяти погибших военных были Ее Величество, герцогини Кейт Миддлтон, Камилла и Меган Маркл. И хоть каждая из знаменитых красавиц придерживалась дресс-кода, придя на событие в черном наряде, жена принца Гарри все же смогла эффектно выделиться среди своих родственниц.

На церемонию возложения венков она пришла в пальто с большим ремнем от Stella McCartney и кружевном платье. Образ Меган Маркл решила дополнить роскошной широкополой шляпкой, которая и помогла ей выделиться среди других представительниц дворца. Аксессуар напоминал легендарный образ Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани". Естественный макияж и прическа завершили look герцогини Сассекской.

Меган Маркл надела шляпу в стиле Одри Хепберн / Getty Images / Giphy

Интересно, что Меган Маркл не стояла рядом с Елизаветой II, заняв другой балкон. В сети сразу же предположили, что Ее Величество не желает общаться с невесткой из-за ее "войны" с журналистами, отделением от королевской семьи и стремлением переехать на несколько месяцев в Канаду или США. Однако эксперты британских СМИ сразу же взялись опровергать эту информацию. В Hello Magazine отметили, что рядом с Елизаветой II всегда стоят те представительницы монархии, которые имеют высший титул. Поэтому в 2019 году Ее Величество сопровождали Камилла и Кейт Миддлтон, которые в будущем станут королевами.

В то же время Меган заняла место рядом с графиней Софи и вице-адмиралом Тимоти Лаурэнсом. Герцогиня Сассекская выглядела расстроенной, что восприняли как соболезнования всем родственникам погибших военных.



Меган Маркл на скорбном мероприятии в Лондоне / Getty Images