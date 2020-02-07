24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В стиле первой леди: Мелания Трамп показала, как носить классические костюмы

28 Читати новину українською
Стиль Мелании Трамп / www.gettyimages.com

Первая леди США Мелания Трамп продолжает поражать общественность эффектными выходами. Знаменитая модница совершила несколько официальных выходов, во время которых продемонстрировала безупречную элегантность.

На этот раз Мелания Трамп заменила любимые штанные костюмы на юбку-карандаш и пиджак. Первая леди не экспериментировала с цветами, отдав предпочтение классическому сочетанию черного и белого цветов. Рубашка в пятнышки и туфли на каблуках завершили выдержанный стиль Мелании.

Смотрите также: Мелания Трамп продемонстрировала стильный зимний образ

В таком образе первая леди пришла поддержать Дональда Трампа во время важной речи в Белом доме. Президенту США грозит импичмент, поэтому он решил показать результаты своей работы. Важность события повлияла на гардероб Мелании Трамп, которая выглядела безупречно на официальном мероприятии.

Дональд і Меланія Трамп у Білому домі
Дональд и Мелания Трамп в Белом доме / Getty Images

А уже после речи первая леди США вернулась к своей работе в рамках благотворительного проекта Be Best. Мелания пригласила в резиденцию студентов, чтобы посмотреть киноленту "Скрытые фигуры" и обсудить ее. Офисный стиль прекрасно подходил к событию, поэтому первая леди в очередной раз гармонично смотрелась в кадре.

Меланія Трмап на зустрічі зі студентами
Мелания Трамп на встрече со студентами / Instagram / @flotus

Перша леді США у резиденції
Первая леди США в резиденции / Instagram / @flotus

Елегантний образ Меланії Трамп
Элегантный образ Мелании Трамп / Instagram / @flotus

В УДО опровергли информацию о вооруженном мужчине в Раде: детали и фото
сегодня
2675
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:02 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов на лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 153
сегодня 13:15 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 4114
сегодня 11:40 Фильмы-номинанты на Оскар-2020
Марта Вересюк 1454
6 февраля 18:16 75 лет со дня рождения Боба Марли: 10 песен исполнителя, которые изменили мир
Віра Стадник 663
6 февраля 11:00 Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская
Юлія Михайлова 2062
Новости
Больше новостей
Залиште відгук