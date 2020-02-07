В стиле первой леди: Мелания Трамп показала, как носить классические костюмы

Первая леди США Мелания Трамп продолжает поражать общественность эффектными выходами. Знаменитая модница совершила несколько официальных выходов, во время которых продемонстрировала безупречную элегантность.

На этот раз Мелания Трамп заменила любимые штанные костюмы на юбку-карандаш и пиджак. Первая леди не экспериментировала с цветами, отдав предпочтение классическому сочетанию черного и белого цветов. Рубашка в пятнышки и туфли на каблуках завершили выдержанный стиль Мелании.

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В таком образе первая леди пришла поддержать Дональда Трампа во время важной речи в Белом доме. Президенту США грозит импичмент, поэтому он решил показать результаты своей работы. Важность события повлияла на гардероб Мелании Трамп, которая выглядела безупречно на официальном мероприятии.



Дональд и Мелания Трамп в Белом доме / Getty Images

А уже после речи первая леди США вернулась к своей работе в рамках благотворительного проекта Be Best. Мелания пригласила в резиденцию студентов, чтобы посмотреть киноленту "Скрытые фигуры" и обсудить ее. Офисный стиль прекрасно подходил к событию, поэтому первая леди в очередной раз гармонично смотрелась в кадре.



Мелания Трамп на встрече со студентами / Instagram / @flotus



Первая леди США в резиденции / Instagram / @flotus



Элегантный образ Мелании Трамп / Instagram / @flotus