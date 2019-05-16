В стиле скандинавов: жена Андре Тана представила оригинальную линию одежды в Киеве

Home Wings-уголок скандинавского счастье: в центре Киева прошла презентация особой линии одежды от Алины Харечко, которая является женой дизайнера Андре Тана. Бренд включает оригинальные пижамы и домашнюю одежду, а также пространство, куда можно прийти для отдыха.

Алина Харечко стремилась создать в шумном Киеве уголк в скандинавском стиле Хюге, где будет сохранена атмосфера уюта и комфорта викингов. И ей это успешно удалось. Ароматный кофе, самобытная библиотека, вид на ботанический сад, подвесные качели, гамаки, множество фото-зон и – это все объединили в одном бутике.

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Жена Андре Тана воплотила свой скандинавский проект / пресс-служба

Дизайнер Андре Тан помог воплотить проект жены. Для бренда он разработал эскизы пижам, которые уже получили немалую популярность среди звездных гостей мероприятия. По словам Алины Харечко, идея о Home Wings у нее зародилась давно, а ее реализация оправдала все ожидания знаменитости.

"У меня была мечта создать чудо-место для девочек в стиле хюге, где, закинув ноги на мягкий подоконник и завернувшись в плед, можно читать книги из библиотеки или работать, проводить встречи, где есть вкусный кофе и качественные десерты, где проходят мастер-классы для настоящих девочек: о питании, о здоровье, о бизнесе, а еще можно купить пижаму в которой каждая девушка будет выглядеть роскошно не только на вечеринке, но и дома и сразу сделать фотосессию для себя любимой в многочисленных фото-зонах . Я очень старалась сделать это пространство максимально уютным и сама лично выбирала каждый элемент декора", – рассказала Алина Харечко.

Поддержать оригинальный проект пришли звездные друзья Андре Тана. В частности, телеведущий Владимир Остапчук с семьей и Гайтана, которая взяла с собой маленькую дочь Сапфир-Николь.



Новая коллекция одежды от жены Андре Тана – Алины Харечко / прес-служба