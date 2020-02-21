В стиле Средневековья: Ирина Шейк и сестры Хадид приняли участие в показе Moschino

В Милане дизайнеры продолжают презентовать фэшн-новинки в рамках Недели моды. 20 февраля свою новую коллекцию показал бренд Moschino, который поразил всех гостей стилистикой Средневековья. Интересно, что к сотрудничеству авторы шоу пригласили топовых моделей, в частности, Ирину Шейк, Беллу и Джиджи Хадид, а также Кайю Гербер.

Дизайнер Джереми Скотт для каждой своей коллекции Moschino выбирает особую тематику. Так, для показа в рамках Недели моды в Милане он разработал современный наряд в стиле Средневековья. Перед созданием коллекции Джереми Скотт тщательно изучил эпоху, чтобы учесть все тонкости в создании образов.

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С такой же скрепулезностью дизайнер подбирал и звездных героинь своего показа, которые эффектно выходили на подиум. Среди моделей на показе Moschino можно было увидеть знаменитых манекенщиц – Ирину Шейк, сестер Беллу и Джиджи Хадид, Кайю Гербер, Стеллу Максвелл и Джоан Смоллс. Знаменитые красавицы примерили образы в стиле Марии-Антуанетты, изменившись до неузнаваемости.

Высокие парики, корсеты, пышные, но короткие юбки и даже сумки в виде хлеба или платья в виде огромного пирожные с кремом – чем только не удивлял Moschino. Исторические наряды прекрасно сочетаются с современники фасонами, в частности, курткой-косухой. Не ограничивался Джереми Скотт и в выборе цветов новой коллекции: от розовых и золотых тонов, присущих королевским нарядам Средневековья, и до ярких красного, зеленого и синего. Как прошел показ Moschino – смотрите в фото и видео.