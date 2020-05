В стиле знаменитого мюзикла: Николь Шерзингер изменилась до неузнаваемости

Известная певица Николь Шерзингер, которая является солисткой группы The Pussycat Dolls, на карантине решила поэкспериментировать с образами. Артистка перевоплотилась в знаменитую Сэнди из мюзикла "Бриолин".

Для зажигательной фотосессии певица примерила черные лосины и топ, которые подчеркнули ее стройную фигуру. А чтобы образ был убедительным, Николь Шерзингер надела парик и сделала макияж с акцентом на красные губы. Результаты перевоплощения она показала на официальной инстаграм-странице.

Известно, что на новых фото Николь воспроизвела образ звезды мюзикла 1978 года "Бриолин". Артистка настолько походила на Сэнди, что немало поклонников просто не узнали ее.

Николь Шерзингер и Сэнди из мюзикла / Фотопоривняння



Певица Николь Шерзингер / Instagram / @nicolescherzinger



Николь Шерзингер / Instagram / @nicolescherzinger

Но на этом Николь Шерзингер не остановилась. С британским музыкантом Гэри Барлоу она сделала онлайн-трансляцию, во время которой спела трек из мюзикла "Бриолин" – You're The One That I Want.