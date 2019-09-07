В стильном комбинезоне и на каблуках: Рене Зеллвегер представила фильм "Джуди"

2 Читати новину українською
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / www.gettyimages.com

В Нью-Йорке состоялась первая презентация фильма "Джуди" (Judy). Голливудская актриса Рене Зеллвегер, которая исполнила главную роль в киноленте, не пропустила мероприятие и рассказала интересные детали о съемках. Мировая премьера киноленты "Джуди" запланирована на 28 ноября 2019 года.

Презентация фильма "Джуди" состоялась в офисе телерадиокомпании SiriusXM, что в Нью-Йорке. В рамках мероприятия 50-летняя Рене Зеллвегер дала откровенное интервью журналисту Джессу Кейгли.

Читайте также: Актриса Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости для киноленты: первый трейлер и фото

В частности, актриса призналась, что перед стартом съемок очень хотела поговорить с детьми певицы Джуди Гарленд, жизнь которой была в центре сюжета. Однако Рене Зеллвегер все же не решилась их беспокоить и открывать их семейные воспоминания.

Я хотела поговорить с детьми Джуди. Мне хотелось узнать, что именно они надеются увидеть на экране. Однако мне и в голову не пришло позвонить и спросить: "Эй, а чем полезным вы еще можете поделиться? "Их семейные тайны, которые они оставили в секрете – это сокровище, принадлежащее только им,
– рассказала Рене Зеллвегер.

Вместе с тем актриса не скрывала, что ей удалось пообщаться с дочерью Джуди Гарленд. Женщина рассказала ей, что сейчас вся семья переживает нелегкое время, потому что у младшего ребенка артистки – 66-летней Лорны – обнаружили опухоль головного мозга. Это также стало причиной, почему Рене больше не делала попыток связаться с родственниками кинодивы.

Рене Зеллвегер на презентації фільму
Рене Зеллвегер на презентации фильма "Джуди" / Фото: Getty Images

Привлек внимание образ Рене Зеллвегер для особого выхода. Перед камерами она появилась в стильном комбинезоне с поясом на талии. Наряд она стильно дополнила туфлями на каблуке. Вероятно, немало сторонников ожидали, что Рене Зеллвегер придет на презентацию фильма в образе Джуди Гарленд, однако актриса решила быть собой и красовалась с белокурыми волосами, сплетенными в хвост.

Стильний образ Рене Зеллвегер
Стильный образ Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

blog_ava
Обмен пленными начался: что сейчас известно
сегодня
11633
Теги: LifeStyle Голливуд Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
6 сентября 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 181514
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
6 сентября 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
201
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
6 сентября 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
1760
Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
6 сентября 09:28 Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
Юлія Девда 2285
Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
5 сентября 18:38 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
178
Новости
Больше новостей
Залиште відгук