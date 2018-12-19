В стильном костюме с глубоким декольте: Эмбер Хёрд на прогулке в Беверли-Хиллз

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Эмбер Хёрд
Эмбер Хёрд / Andrew Lipovsky / NBC / Instagram @amberheard

32-летняя американская актриса Эмбер Хёрд, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Аквамен", часто выходит на публику в пикантных образах. Знаменитость показала, как даже в элегантном костюме выглядеть сексуально.

Об этом пишет издание Daily Mail. Так, Эмбер примерила бархатный костюм из коллекции Chloe весна-лето 2018.

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Наряд стильно декорирован золотой вышивкой в виде маленьких лошадей. Что интересно, Хёрд надела жакет на нижнее белье и выглядела с этим очень соблазнительно.

Актриса дополнила аутфит туфлями-лодочками на каблуках от Jimmy Choo, черной сумкой на цепочке и красной помадой.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201812/1083085_5404279.jpg?201812165703
Эмбер Хёрд​ / BACKGRID / Daily Mail

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201812/1083085_5404279.jpg?201812165703
Эмбер Хёрд​ / BACKGRID / Daily Mail

Напомним, недавно в сети появился официальный трейлер боевика "Аквамен", в котором бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Хёрд сыграла главную роль. Кинокартину еще задолго до ее выхода называли одним из самых ожидаемых фильмов года. Премьера фильма в Украине состоялась 13 декабря.

Кто такая Эмбер Хёрд?
Эмбер Хёрд – знаменитая американская актриса родом из Техаса. В 17 лет она оставила учебу в Католической академии и переехала в Нью-Йорк. Там и началась ее актерская карьера. Первый фильм, в котором Хёрд сыграла второстепенную роль, называется "В лучах славы". Главные роли актриса сыграла в фильмах: "Никогда не сдавайся" (2008), "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "Палата" (2010), "Лондонские поля" (2018) и другие. Эмбер Хёрд длительное время встречалась с Илоном Маском, однако со временем звездный союз распался. После разрыва Эмбер Хёрд закрутила роман с Джонни Деппом. В 2015 году пара поженилась, а уже в 2017 официально развелись.

Теги: LifeStyle Кино Мода Эмбер Херд
Источник: 24 канал
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