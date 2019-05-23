В стильном платье и туфлях-лодочках: Мелания Трамп посетила раненых военнослужащих

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Мелания Трамп в штате Мэриленд
Мелания Трамп в штате Мэриленд / Instagram / @flotus

Первая леди США вернулась к своей работе, как представительницы Белого дома. Так, Мелания Трамп посетила раненых военнослужащих в Мэриленде, где засветила эффектный и стильный наряд.

Последний раз первая леди США появлялась на публике 16 мая 2019 года, когда сопровождала Дональда Трампа на торжественном ужине Исторической ассоциации Белого дома. Поэтому западные СМИ с нетерпением ожидали, когда же Мелания снова поразит мир своим безупречным выходом.

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Долго ждать журналистам не пришлось: уже 22 мая супруга президента США вернулась к своим обязанностям и посетила Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Госпиталь расположен в городе Бетесда, в штате Мэриленд. В рамках встречи Мелания Трамп пообщалась с ранеными военными и наградила их "Пурпурным сердцем" – медалью, которую вручают военным, которые погибли или получили травмы во время исполнения служебных обязанностей.

Я была рада вернуться в Национальный военно-медицинский центр. Для меня это большая честь встретиться с ранеными солдатами и наградить их медалью. Молюсь за их скорейшее выздоровление и благодарю руководство и персонал больницы. Пусть Господь благословит всех наших мужчин и женщин, которые служат!
– написала в сети Мелания Трамп.

На фото, которое первая леди США добавила к сообщению, видно, что к военным она пришла в роскошном миди-платье в полоску любимого кроя. Коричневые туфли-лодочки, идеальная укладка волос и макияж завершили изысканный look Мелании Трамп.

Меланія Трамп на зустрічі з військовими
Мелания Трамп на встрече с военными / Instagram / @flotus

Меланія Трамп у Меріленді
Мелания Трамп в Мэриленде / Instagram / @flotus

Перша леді США
Первая леди США / Instagram / @flotus

Меланія Трамп у військовому шпиталі
Мелания Трамп в военном госпитале / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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