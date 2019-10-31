В стильном тренче и на каблуках: Мелания Трамп посетила школу в Южной Каролине

После празднования Хеллоуина в Белом доме первая леди США вернулась к своим обязанностям. Мелания Трамп осуществила запланированную поездку в Южную Каролину, где встретилась со школьниками одного из учебных заведений.

Как известно, после инаугурации Дональда Трампа его жена разработала социальный проект Be Best. В его рамках прелестная Мелания побывала в Африке, где помогла обеспечить местные школы книгами и продуктами. А в США первая леди решила ввести программу противодействия буллингу и развития медицинского образования детей.

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Чтобы на практике увидеть результаты своей работы, 30 октября Мелания Трамп отправилась в Южную Каролину, где встретилась с учениками начальной школы. Дети активно участвуют в программе Красного Креста. Благодаря благотворителям пятиклассники изучают основы медицины и подготовки к чрезвычайным ситуациям. Кроме этого, они отрабатывают правила поведения в случае опасности.

Для общения с детьми Мелания Трамп выбрала стильный тренч цвета хаки от бренда Coach и замшевые туфли на каблуках. Образ первой леди США был символичным, ведь продолжила она официальную поездку в Центре чрезвычайных ситуаций в Чарльстоне. С военными Мелания Трамп обсудила вопросы материального обеспечения и узнала детали опасной работы спасателей.

В Центре по чрезвычайным ситуациям в Чарльстоне я узнала о глобальных миссиях, выполняемых этой базой, и об их возможностях в обеспечении воздушной, наземной и морской помощи там, где она необходима. Мы продолжим поддерживать наших военных на 100 процентов!

– поделилась Мелания Трамп.