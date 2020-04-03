В столице зацвели магнолии: поразительные фото
В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко, в Киеве, начали цвести магнолии. Правда, большинство деревьев еще серые, ведь сезон только начался. Однако можно найти и те, которые зацвели во всей своей красе.
Из-за карантина посетителей в саду почти нет. Лишь кое-где киевляне выгуливают собак.
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Несмотря на красоту магнолий, украинцев призывают оставаться дома, ведь любая прогулка может стать причиной заражения COVID-19.
Магнолия / Фото: 24 канал
Психолог Наталья Ремесник рассказала, как справиться с соблазном выйти на улицу. По ее словам, у всех людей есть базовые потребности:
- контакт;
- удовлетворение;
- любовь;
- забота;
- время;
- доверие;
- смысл;
- идеал.
Когда нас что-то соблазняет, то стоит подумать, какую из этих потребностей мы хотим удовлетворить. Если точно это определить – то можно найти альтернативный метод для этого,
– отметила психолог.
Она добавила, что когда человек хочет увидеть весеннюю красоту – в таком случае можно поискать фото путешествий в семейных архивах. Сейчас самое время для этого.
Для того, чтобы люди при всей красоте магнолий не выходили из дома и не подвергали себя опасности из-за пандемии COVID-19, корреспондент 24 канала сделала несколько кадров цветения.
Смотрите впечатляющие кадры магнолий / Фото: 24 канал
Обратите внимание! Совсем недавно ошибки допустили граждане Японии, США, Великобритании, Швеции, Германии и других стран. Люди массово выходили на улицу, чтобы понаблюдать за цветением сакуры. Это привело к значительному увеличению количества больных.
В ботаническом саду имени Николая Гришко отметили, что финансовые потери из-за COVID-19 у них большие. За один уикенд ботанический сад посещает примерно 100 тысяч человек. Билет для взрослого стоит 50 гривен. Однако работники убеждены, что здоровье украинцев – важнее.
В Киеве зацвели магнолии: видео
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