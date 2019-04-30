В строгом классическом костюме: Иванка Трамп осуществила официальный выход

Дочь президента США осуществила очередной официальный выход на традиционное ежегодное мероприятие. Иванка Трамп посетила конференцию в наряде, которому она отдает предпочтение в последнее время.

О классических костюмах Иванки Трамп, которые так внезапно ворвались в тренды, можно говорить очень долго. Она любит подбирать такой стиль одежды для любых выходов. Так, в начале марта американка появилась на встрече в резиденции президента в розовом костюме, а на днях прибыла в Африку в таком же наряде желтого цвета.

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Накануне дочь Дональда Трампа, которая также активно занимается политикой и государственными делами, стала почетной гостьей ежегодной глобальной конференции от Института Милкен, проходившей в городе Беверли-Хиллз.

Для официального выхода Иванка Трамп выбрала костюм голубого цвета с укороченными брюками и пиджаком на одну пуговицу, из-под которого выглядывал воротник белой рубашки. Ее волосы были аккуратно уложены и подкручены в легкие локоны. Образ одной из американских икон стиля завершили замшевые туфли-лодочки темного цвета.



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka