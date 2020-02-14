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В платье со стильным принтом: королева Испании совершила эффектный выход

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Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиция и король Филипп IV в очередной раз присутствовали на светском мероприятии. На этот раз они посетили заключительный научный конгресс, который посвящен празднованию 50-летия национального парка Доньяна. Событие состоялось в театре Сальвадора Тавор в Альмонте.

Королева Летиция любит поражать эффектными образами во время светских выходов. Ее Величество в очередной раз продемонстрировала свой современный стиль.

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Для Конгресса она выбрала волшебный аутфит. На ней было платье белого цвета с мягкой юбкой и сильным принтом, имеет название polka-dot. Дополняли наряд черный ремешок на талии и рюши на рукавах. Королева соединила такой наряд с черными замшевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Среди аксессуаров выбрала висячие серьги из жемчуга и золотое кольцо. Завершили образ Ее Величества аккуратная прическа и нежный макияж.

Король Филипп VI надел серый костюм и светло-голубую рубашку. Дополнил его образ галстук в мелкий цветочный принт.

Королева Летиція та король Філіп IV
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиція та Філіп IV
Королева Летиция и король Филипп VI приветствуют людей / Фото: Getty Images

Королевичи были приветливыми и любезно общались с людьми, которые посетили здание театра.

Королева Летиція
Королева Летиция общается с людьми / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Летиция, королева Испании
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