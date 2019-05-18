В сверкающем платье с эффектным разрезом: образ Бар Рафаэли на финале Евровидения-2019

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Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая является одной из ведущих Евровидения-2019, появилась на финале международного песенного конкурса в роскошном образе.

Для финала конкурса, который проходит 18 мая в Тель-Авиве, израильская модель Бар Рафаэли вышла на сцену в длинном платье цвета "металлик" с открытыми плечами.

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Фигура 33-летней Бар выглядела сногсшибательно в облегающей платье. Завершили образ ведущей босоножки на высоком каблуке. Волосы супермодель распустила в легкие локоны. Другая ведущая Люси Аюб для выхода в финал выбрала нежное платье бежевого цвета с пышной юбкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

 


Ведущие Евровидение-2019 / Бар Рафаэли (третья) / Скриншот


Ведущие Евровидение-2019 / Бар Рафаэли (третья) / Скриншот

Для первого полуфинала Бар Рафаэли также примерила эффектное платье, состоявшая из "металлических" кругов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

На втором стилисты подготовили для Рафаэли черный наряд тонких бретелях с прозрачным лифом и пышной фатиновой юбкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

 

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Теги: Мода Евровидение Евровидение 2019 LifeStyle Стиль и мода
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