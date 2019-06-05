В светлом total look: Мелания Трамп завершила тур в Великобританию в изящном образе

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Во время трехдневного визита в Лондон Мелания Тампа продемонстрировала настоящий показ мод. Первая леди США очаровывала элегантными и роскошными выходами по несколько раз в день. Да, для завершающего выхода в столице Великобритании 49-летняя американка выбрала светлый монохромный образ.

У первой леди США была идеальная возможность продемонстрировать свой безупречный вкус в королевском стиле за время пребывания в Великобритании. 49-летняя Мелания Трамп появлялась перед публикой в ​​образах, которые приравнивали к выходам принцессы Дианы, а также в роскошных платьях в американском стиле.

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Однако для последнего официального выхода в Великобритании Мелания Трамп выбрала элегантный "лук" в молочных оттенках. Дональд Трамп с женой и Елизавета II стали почетными гостями празднования 75-й годовщины после вторжения десантных войск в Нормандии.

На официальном мероприятии первая леди США появилась в светлом пальто на запах от бренда The Row, который в 2006 году основали американские актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен. На голове 49-летней Мелании Трамп красовался традиционный аксессуар королевской семьи и ее гостей – шляпка от ирландского модисто Philip Treacy. Стоит отметить, что почти все представительницы монаршей семьи носят его головные уборы. Дополнили образ бежевые лаковые туфли от Dior и бриллиантовые украшения в минималистическом стиле.

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода Голливуд Елизавета II Королівська сім'я Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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