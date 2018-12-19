В Тернополе в результате пожара погиб Петр Ласточка – народный артист Украины

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Петр Ласточка погиб в Тернополе в пожаре – умер артист Украины Петр Ласточка
Умер Петр Ласточка / Фото из социальных сетей

96-летний актер Петр Ласточка во вторник, 18 декабря, погиб в результате короткого замыкания электропроводки, что привело к пожару в его квартире. Народный артист Украины в то время находился в собственном доме.

Об этом сообщают в пресс-службе Управления ДСНС Украины в Тернопольской области.

Трагедия произошла в 11 утра 18 декабря на улице Котляревского в Тернополе. После сообщения о пожаре на место происшествия прибыли бойцы ДСНС, которые впоследствии ликвидировали огонь. Из-за сильного задымления в подъезде дома спасатели вынуждены были эвакуировать 7 человек. Но в квартире, где произошло замыкание, пожарные обнаружили тело пожилого мужчины 1923 года рождения.

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Пожар в Тернополе в квартире, где погиб актер Петр Ласточка / Пресс-служба ДСНС в Тернополе

Впоследствии украинский кинорежиссер Олесь Санин в своем Facebook сообщил, что это был актер Тернопольского академического областного драматического театра имени Тараса Шевченко Петр Трофимович Ласточка.

18 декабря в Тернополе, в собственном доме, в результате пожара (от короткого замыкания электропроводов) на 97 году жизни скончался народный артист Украины, легенда Тернопольского драмтеатра Петр Трофимович Ласточка,
– сообщил режиссер.

В пресс-службе Тернопольской ДСНС добавляют, что мужчина был передан с признаками отравления продуктами горения скорой медицинской помощи.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Потери Пожар Тернополь
Источник: 24 канал
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