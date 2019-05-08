В толстовке и на каблуках: оденься на прогулку, как Хейли Бибер

22-летняя модель и жена певца Джастина Бибера Хейли (фамилия до замужества которой было Болдуин) является иконой стиля в street-style образах, ведь часто она сочетает модные тренды с комфортной одеждой.

Новоиспеченная жена Бибера попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Именно в этом городе 6 мая отгремел бал Met Gala 2019, на котором Хейли продемонстрировала нежный и роскошный образ с акцентом на обнаженную спину.

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Как выглядела Хейли Бибер на Met Gala 2019:

Для дневной прогулки в большом городе, 7 мая, модель подготовила яркий и оригинальный look. Хейли надела красное пальто с зебровым принтом, которое дополнила джинсами, черной толстовкой, сумкой Jасquemus и очками Сelinе. Эффектно смотрелись черные туфли из коллекции Balenciaga, под которые Бибер примеряла носки в горошек.



Хейли Бибер / Getty Images



Хейли Бибер / Getty Images