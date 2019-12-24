В топе и кожаной мини-юбке: Джамала удивила откровенным образом в стиле Арианы Гранде

Украинская певица Джамала обычно выбирает стильные и скромные наряды. Однако 24 декабря она решила поэкспериментировать и показать образ в стиле американской артистки Арианы Гранде.

Соответствующие снимки она разместила на официальном инстаграм-странице. Джамала примерила розовую мини-юбку из экокожи, черный сетчатый топ и колготы. Певица решила добавить укороченный пуховик, который очень любит носить Гранде. Ботфорты, волосы в хвосте и макияж со стрелками завершили соблазнительный образ Джамалы.

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Неожиданный образ Джамалы / Instagram / @jamalajaaa

Уже в заметке знаменитая украинка объяснила, что часто читает жалобы от хейтеров, что звезды прекрасно смотрятся только благодаря большому гардеробу и своему богатству. Незадолго до Нового года Джамала решила опровергнуть это мнение, создав бюджетный образ в стиле Арианы Гранде.

"Много раз слышала и читала комментарии: "Конечно, звездам легко красиво и оригинально одеваться, у них много денег!" Опровергну это заявление... В этом году решила порадовать вас чем-то необычным и для записи нашего новогоднего поздравления выбрала образ Арианы Гранде. Попросила стилиста составить мне look, но с условием, что все вещи должны быть из секонд-хенда или комиссионных магазинов", – поделилась Джамала.



Джамала примерила жаркий образ Арианы Гранде / Instagram / @jamalajaaa

По словам артистки, на одежду ее стилист потратила 2 тысячи гривен. Самыми дорогими оказались ботфорты, стоимость которых составила 900 гривен. В дерзком образе Джамала призвала не стесняться покупать подержанные вещи и быть "сознательным покупателем".

"Надеюсь, мой опыт вдохновит вас! Мне кажется, мода сейчас настолько толерантна, секонд это или известный бренд – не имеет значения! Главное, чтобы вы чувствовали себя звездой вечера! Не стесняйтесь одеваться в комиссионных магазинах, дарить свои вещи друзьям и тем, кому они еще понадобятся. Лично я – за осознанное потребление! Не хочу, чтобы наша Земля превратилась в свалку", – добавила она.



Джамала примерила соблазнительный образ / Instagram / @jamalajaaa



Преобразование Джамалы в Ариану Гранде / Instagram / @jamalajaaa