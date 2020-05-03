В топе и мини-шортах: Мисс Вселенная Оливия Калпо показала фигуру в откровенном наряде

27-летняя американская модель прекрасно смотрится на карантине и тщательно следит за своей фигурой. Однако Оливия Калпо, как и большинство знаменитостей, привыкла к светским мероприятиям и роскошному отдыху. Так, звезда опубликовала ностальгическое фото с яхты, на котором появилась в мини-шортах и белом топе.

В инстаграм-профиле даже в режиме изоляции Оливии Калпо удается развлечь аудиторию новыми кадрами из собственного имения. Однако обладательница титула "Мисс Вселенная 2012", как и большинство людей по всему миру, загрустила по привычному ритму жизни. Именно поэтому знаменитость публикует архивные кадры со своей галереи, которые напоминают ей о незабываемых моментах докарантинного периода.

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На фотографии Оливия Калпо наслаждается морской прогулкой на яхте. Для отдыха в солнечный день она выбрала наряд, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру и не создавал лишнего дискомфорта в жару. На ней белый топ, который едва прикрывает грудь, и джинсовые мини-шорты. Откровенный образ подчеркнул ее тонкую талию и длинные ноги.

Не меньше внимания модель уделила и аксессуарам. Она выбрала клатч яркого красного цвета, который разместила на поясе. Он гармонично сочетался с макияжем звезды, с акцентом на насыщенных красных губах. Неотъемлемой частью аутфита стали и массивные серьги-кольца и золотистые очки. Волосы Оливия Калпо заплела в два небольших колоска, которые также внесли свою изюминку в образ.