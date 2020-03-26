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В топе и прозрачной юбке: Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным фото

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Украинская телеведущая Леся Никитюк в очередной раз взбудоражила сеть. Звезда показала сексуальный прозрачный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Снимок появился на официальной инстаграм-страничке телеведущей. Леся Никитюк соблазнительно позировала, хвастаясь своими формами в светлом топе и юбке с большим разрезом. Сексуальности кадру добавляла прическа с эффектом мокрых волос и прозрачные вставки на одежде.

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Уже в заметке телезвезда решила пошутить с недавнем событии. Лесе Никитюк, как и нескольким другим отечественным артистам, позвонил солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето. 12 дней он находился на медитации в пустыне, поэтому на днях узнал о пандемии коронавируса. Своим звонком Джаред Лето хотел обратиться к поклонникам, чтобы те следовали советам ВОЗ и оставались на карантине.

Однако Леся Никитюк не была готова к разговору с кумиром. Она растерялась и сказала: "Ты позвонил мне, дурачок. Надо срочно распустить волосы. Почему я не накрашена?" Сексуальным фото Леся Никитюк показала, как готовится к следующей беседе с Джаредом Лето и заметила артиста на снимке.

Оделась, нарисовалась ... пока не звонил, – с юмором написала она.

Смотрите, как Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк: эмоциональное видео

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Эротика Леся Никитюк
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