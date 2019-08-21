В топе и пышной юбке: жена Уилла Смита поразила публичным выходом

Зажигательная жена Уилла Смита в очередной раз сумела привлечь внимание СМИ эффектным выходом на красную дорожку. Джада Пинкетт-Смит приняла участие в кинопремьере, надев топ и объемную юбку с разрезом.

В Лос-Анджелесе состоялась ожидаемая премьера фильма "Падение ангела" (Angel Has Fallen), в которой главную роль сыграл Джаред Батлер. На красной дорожке появилось немало актеров, участвовавших в создании киноленты. В частности, 47-летняя Джада Пинкетт-Смит.

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Для особого выхода актриса выбрала довольно откровенный наряд, которое привлекло внимание журналистов. Перед камерами она появилась в топе и юбке с большим разрезом на ноге. Наряд Джада Пинкетт-Смит дополнила босоножками на каблуках и украшениями. Сплетенные в пучок волосы и макияж с акцентом на глаза завершили ее стильный look.

На премьере фильма "Падение ангела" Джада Пинкетт-Смит охотно позировала перед фотографами, демонстрируя свою стройную фигуру. Кроме этого, актриса сделала несколько снимков со своим коллегой по киноленте Джаредом Батлером.



Джада Пинкетт-Смит в Лос-Анджелесе/ Фото: Getty Images



​Зажигательная жена Уилла Смита / Фото: Getty Images



Джаред Батлер и Джада Пинкетт-Смит на кинопремьере/ Фото: Getty Images

Что известно о фильме "Падение ангела"?

Долгожданный боевик, премьера которого в Украине запланирована на 22 августа 2019 года. В центре сюжета – история агента секретной службы, которого обвиняют в планировании покушения на президента. Чтобы защитить себя и разоблачить реальную террористическую угрозу для государства, главному герою придется не только скрываться, но и обхитрить собственное агентство и ФБР.



Фильм "Падение ангела" является продолжением боевиков "Падение Олимпа" и "Падение Лондона". Главную роль режиссер Рик Роман Во предложил неизменном актеру триквела – Джареду Батлер. Кроме этого, в фильме киноманы смогут увидеть Тима Блейка Нельсона, Моргана Фримана, Пайпер Перабо, Ника Нолти, Джаду Пинкетт-Смит.