В топе в сетку и стрингах: Деми Роуз ошеломила откровенностью на новом фото

Горячая британская модель не прекращает покорять фанов новыми эротическими съемками. Деми Роуз поделилась пикантным кадром, на котором появилась в черном топе в сетку и крошечных стрингах. Белье едва скрыло интимные части тела звезды.

25-летняя Деми Роуз в очередной раз доказывает, что в условиях изоляции может оставаться сексуальной красоткой. На личной странице в инстаграме модель опубликовала новое фото, которое подорвало сеть. На этот раз девушка не просто подчеркнула свой роскошный бюст и обнажила тело, но и надела провокационный комплект белья.

К теме Беременная Вера Кекелия обнажила грудь: пикантное фото

На черно-белом фото Деми Роуз позировала почти в полный рост, демонстрируя свою роскошную фигуру на камеру. Звезда выбрала для домашней съемки дерзкий look. На ней топ в массивную сетку, который позволяет во всей красе показать грудь в бюстгальтере, и крошечные стринги на завязках. Взъерошенные волосы знаменитости добавляют кадру пикантности.

Судя по всему, перед таким образом Деми Роуз не смогли устоять даже фоловеры, привыкшие к подобным откровениям модели. Меньше чем за сутки пост собрал почти полмиллиона лайков и более 3 тысяч комментариев. Такая статистика впечатляющая даже для инстаграм профиля секс-символа.