В тренче и джинсах: Эмилия Кларк показала, как выглядеть стильно и комфортно в прохладную погоду

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Эмилия Кларк
Эмилия Кларк / Коллаж LifeStyle 24

Популярная актриса, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которая 23 октября отпраздновала свое 33-летие, показала стильный casual-образ в Нью-Йорке.

На Манхэттене во вторник, 29 октября, запланирована премьера нового романтического фильма "Последнее Рождество", в котором Эмилия сыграла главную роль.

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Поэтому актриса прибыла в Нью-Йорк, чтобы представить картину. А утром в понедельник, 28 октября, на знаменитость ожидали фанаты вблизи отеля. Поэтому Кларк устроила автограф-сессию и пообщалась с поклонниками.

Для выхода на улицу Эмилия подготовила стильный "аутфит", который состоит из элементов базового гардероба: белая футболка, джинсы и классический длинный тренч.

Свой образ актриса дополнила объемной сумкой и коричневыми ботильонами.

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / BACKGRID / Daily Mail

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / BACKGRID / Daily Mail

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / BACKGRID / Daily Mail

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / BACKGRID / Daily Mail

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
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