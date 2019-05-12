В трендовом белом: Приянка Чопра засветила другой образ в Нью-Йорке

Знатная красавица из Индии и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" не прекращает демонстрировать стильные образы в Нью-Йорке. Во время очередного выхода Приянка Чопра в очередной раз доказала, что следит за трендами и смело может надеть пиджак на голое тело.

Ряд запланированных выходов Приянка Чопра осуществляет в одном из крупнейших городов мира, Нью-Йорке. Так, несколько дней назад ее заметили в ярко-синем комбинезоне, а после этого она засветилась в платье пурпурного оттенка. Один из последних выходов отличается тем, что образ модели был выбран в пастельных тонах, однако общим осталось глубокое декольте.

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Приянка Чопра придерживалась всех тенденций моды продемонстрировав сексуальный, но в то же время не вульгарный образ. Она надела люрексовую юбку длины миди с распоркой, благодаря которой засветила свои загорелые ножки. А для “верха” выбрала светлый атласный двубортный пиджак с черными пуговицами, дополнив образ белой сумкой и пудровими туфлями-лодочками.



Приянка Чопра та Ник Джонас / Instagram / @priyanka_chopra_news