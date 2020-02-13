В трендовом пальто и ярких брюках: Елена Зеленская посетила выставку в Киеве

Первая леди активно интересуется художественными проектами в Украине. На днях она посетила интерактивную выставку, которая потрясла Елену Зеленскую. Кроме этого, во время публичного выхода модница в который раз доказала, что следит за трендами.

В столице продолжается показ выставки Ukraine WOW, которая в интерактивном поле показывает всю красоту и величие государства. Творческое мероприятие не обошла вниманием и Елена Зеленская, которая на официальных страницах в сети поделилась с поклонниками впечатлениями от светского события. Виртуальное путешествие, по словам первой леди Украины помогло ей окунуться в детские воспоминания и насладиться красотой туристических локаций.

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"Осуществить воображаемое путешествие поездом с Востока на Запад и одновременно получить возможность на мгновение вернуться в детство и вспомнить, каким же безумным приключением было обычное сейчас для нас, взрослых, путешествие железной дорогой. Или протестировать современные мультимедийные технологии в действии. Даже у тех, кто боится высоты, есть шанс "подняться" на смотровую площадку "Родины-матери" – виртуально и абсолютно безопасно. За 10 минут промчаться 1646 километров от Ужгорода до Лисичанска, побывать в "Туннеле любви", стать голосом героя украинского мультфильма и услышать, как звучат села Украины – здесь возможно все!" – с восторгом написала Елена Зеленская.



Елена Зеленская посетила интерактивную выставку / Пресс-служба

Елена Зеленская / Пресс-служба

Кроме этого, первая леди Украины призналась, что из всех инсталляций ей больше всего понравилась копия волшебного домика художницы из Херсона Полины Райко и комната с "крымскими историями".

Ukraine WOW – это еще одна возможность открывать для себя родную страну снова и снова. А она не перестает удивлять и очаровывать. Поэтому причин повторно влюбляться – множество. И это на самом деле – вау!

– добавила она.



Елена Зеленская на выставке в Киеве / Пресс-служба

Но не только сам визит на интерактивную выставку привлек внимание СМИ, но и образ Елены Зеленской. Для светского выхода первая леди выбрала любимые красные штаны свободного кроя, к которым подобрала темную водолазку и пальто oversize голубого цвета. Все вещи, которые умело подобрала Елена Зеленская, являются главными трендами сезона. Поэтому модница в который раз доказала, что знает все новинки фэшн-индустрии.



Эффектный образ Елены Зеленской / Пресс-служба



Первая леди Украины на частной экскурсии / Пресс-служба



Елена Зеленская посетила Ukraine WOW / Пресс-служба



Первая леди Украины Елена Зеленская / Пресс-служба