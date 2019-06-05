В трендовом принте: новый образ Иванки Трамп в британском турне

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / www.gettyimages.com

Американская президентская чета прибыла 3 июня в Лондон с трехдневным визитом. Дочь Дональда Трампа Иванка пришла с официальным визитом в Музей-бункер Черчилля в столице Великобритании в Вторник, 4 июнь.

Для выхода 37-летняя Иванка Трамп надела total look из коллекции британского бренда Burberry. Так, дочь президента США примерила трендовую плиссированную юбку-миди, которую соединила с шелковой блузкой.

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Образ выглядит эффектно из-за нового принта, напоминающего далматинца. Цена на такой комплект в соответствии с "прайсом" на официальном сайте бренда составляет 1700 фунтов стерлингов.

Дополнили "аутфит" дочки Дональда Трампа белые туфли-лодочки на высоком каблуке с золотым носиком, большая белая сумка и серьги с жемчугом.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Великобритания Лондон Иванка Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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