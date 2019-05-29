В твидовой жилетке от Zara и стильных кюлотах: королева Летиция осуществила официальный выход

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Королева Летиция
Королева Летиция / Getty Images

46-летняя королева Испании и ее муж Филипп VI осуществили официальный выход в один из университетов Мадрида. Для появления перед фанатами Ее Величество Летиция надела акцентный наряд от масс-маркета испанского бренда.

Королевская чета стала почетными гостями благотворительного мероприятия, которое проходило в одном из университетов Мадрида. Летиция и Филипп VI подарили 120 студентам стипендии, с помощью которых они смогут получить образование в престижных учебных заведениях.

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На официальное мероприятие королева Летиция надела стильный наряд. Она точно смогла очаровать студенток-модниц своим внешним видом. Она выбрала трендовые кюлоты пудрового оттенка и удлиненную жилетку из твидовой ткани. Что интересно, "верх" ее образа был от испанского бренда Zara, который относят к масс-маркету. 46-летняя королева довершила образ светлыми лодочками с открытой пяткой от Steven Madden и белым клатчем.

Королева Летиція
Король Филипп VI и Летиция / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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