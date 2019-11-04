В твидовом пальто от Chanel: Марго Робби стильно презентовала фильм "Скандал"

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Марго Робби
Марго Робби / Getty Images

Поскольку известная голливудская актриса Марго Робби является послом Chanel, то для выхода в свет она часто предпочитает образам именно от этой марки. Тем более, если впереди такой важный вечер, как пресс-конференция нового фильма со своим участием.

Кажется, только недавно отгремела премьера фильма "Однажды в Голливуде", в котором Марго Робби заиграла роль легендарной Шэрон Тейт, а уже через несколько месяцев она представляет свою новую работу – драматическую картину "Секс-бомба" ("Скандал").

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Премьера ленты с Марго Робби в главных ролях состоялась на днях в Беверли-Хиллз, в Калифорнии, в престижном отеле Four Seasons. На встречу с прессой голливудская звезда пришла в темном total look, состоящим из одежды только от бренда Chanel.

На ней было длинное твидовое пальто с узнаваемыми деталями, в частности, вырез, покрой и фасон. А из-под стильной верхней одежды виднелось черное платье с логотипами известной французской марки. Образ завершили массивные серьги с темным камнем и черные босоножки с тонкими полосками.

Марго Роббі
Марго Робби / Getty Images 

Марго Роббі
Марго Робби / Getty Images 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Марго Робби Стиль и мода
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