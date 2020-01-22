В нескольких городах Украины отменили выступления юмористического дуэта "Кролики": подробности

Юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко планировали выступить в нескольких городах Центральной Украины со своей новой концертной программой "Давайте посмеемся". Комики в этом году отметились участием в телемосте с Россией "Надо поговорить", поэтому попали в базу "Миротворца".

Свои гастроли по украине юмористический дуэт Владимира Данильца и Владимира Моисеенко "Кролики" должны были начать с Фастова. Почти все билеты на концертную программу, запланированную 8 февраля в Городском дворце культуры, были раскуплены. Впоследствии артисты планировали посетить Белгород-Днестровский, Южное, Александрию, Смелу и Бровары.

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Однако на днях афиша мероприятия исчезла с официального сайта, а все постеры были сняты, поскольку концерты отменены. Руководитель компании, которая занималась организацией выступлений "Кроликов" в Украине ООО "Проконцерт" Олег Ежель подтвердил, что больше выступления дуэта проводить не плануть.

Такое решение приняли после разговоров с городскими головами Броваров и Фастова, которые заявили, что не стоит разжигать конфликт в обществе. Однако власти ряда других городов, в которых планируют приехать Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, угрозы для национальной безопасности не заметили. Именно поэтому украинские зрители смогут купить билеты на концертное шоу дуэта “Кролики”.



Дуэт "Кролики" / Фото из открытых источников

Стоит отметить, что комики находятся в базе "Миротворец" после своего участия в телемосте с Россией "Надо поговорить". Кроме того, юмористов обвиняют в украинофобии и участия в эфирах пропагандистских российских телеканалов.

На сайте президента в январе 2016 года была зарегистрирована петиция о лишении почетного звания “народный артист Украины” Моисеенко и Данильца в связи с участием в новогодних мероприятиях на территории страны-агрессора и пренебрежительным отношением к государственному языку.