В Украине снимают фильм о Якове Дроботе, который в Голодомор спас 3 тысячи человек

Украинский кинематограф не перестает радовать своих фанатов взрывными новостями. Так, на счету будущих премьер – историческая драма "Яков". Фильм расскажет о смелом мужчине, которому удалось спасти около трех тысяч людей в Голодомор.

На сайте издания Радио Свобода появилась информация, что в Киеве завершились съемки первого тизера к фильму "Яков". Несмотря на то, что о дате премьеры исторической драмы еще речи нет, а съемочный процесс на так называемой паузе, режиссер картины Виктория Трофименко охотно рассказала изданию о деталях закулисья и трудностях во время процесса съемки.

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По словам Виктории, история Якова Дробота является нетипичной даже для времен Голодомора, ведь ему удалось сдержать голод и спасти жизни многих людей в такое непростое для них время.

Такие случаи во время Голодомора не были редкими, когда председатели колхозов тайно спасали людей, но в основном кто-то находился, кто их "сдавал", и этих спасителей высылала или расстреливала советская власть. А в случае Дробота село объединилось, и никто его не предал, несмотря на то, что когда создавался колхоз, много людей было против,

– утвердила Виктория Трофименко.

Виктория Трофименко на съемках тизера к фильму "Яков" / Facobook / @Yakiv

Поскольку события Голодомора происходили в 1932-1933 годах, а в свободном доступе есть немало общей информации, основная задача состояла в том, чтобы найти нужную подробную информацию. Именно так можно передать дух тех лет и позволить зрителям еще лучше углубиться в историю. Но режиссер справилась с этой миссией и откровенно рассказала о том, как собирала материал для сюжета, ведь она также выступает сценаристом фильма "Яков".

Я ездила в Великий Хутор, и мне пригодилась книга харьковского журналиста Виктора Козориза, который является выходцем из этого села и описал историю Большого Хутора, в частности, и в период Голодомора. Там собрана архивная информация, которая мне очень помогла,

– рассказала Виктория Трофименко.

Также режиссер призналась, что троюродный племянник Дробота с радостью сотрудничал с командой и даже дал несколько архивных фото. А вот из прямых потомков Якова Дробота не осталось, ведь во время Голодомора его сыну сменили имя, чтобы он выжил, а своих детей у него так и не было.

Пока отснят только первый тизер к фильму "Яков", а вот о премьере пока даже не говорят. "Мы сняли тизер при поддержке Украинского культурного фонда. Именно кино мы еще не снимали, и неизвестно, снимем ли. В августе мы прошли питчинг Госкино, вроде было утверждено финансирование, но потом произошел пересмотр этого решения, и мы попали в список тех, кого не поддерживают в этом году", – призналась режиссер Виктория Трофименко.

Евгений Ламах сыграет Якова Дробота в будущей ленте / Facobook / @Yakiv