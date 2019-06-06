В Украине состоялась премьера фильма "Рокетмен": трейлер и скандалы вокруг киноленты

Сегодня, 6 июня, в Украине состоялась премьера долгожданного фильма "Рокетмен" (Rocketman) о легендарном Элтоне Джоне. Кинолента завоевала большую популярность среди киноманов и уже успела отличиться немалыми скандалами. Почему стоит посмотреть фильм – читайте в материале LifeStyle 24.

Сюжет фильма "Рокетмен"

Биографические киноленты становятся своеобразным трендом в Голливуде. Все чаще режиссеры и продюсеры берутся воплощать на экране историю талантливых и всемирно известных артистов. Так, об Элтоне Джоне отсняли фильм "Рокетмен".

Читайте также: В России убрали пикантные сцены из фильма об Элтоне Джоне: реакция музыканта

Музыкант решил показать свой путь к мировой славе и ошеломительному успеху. Все началось с того, что в 4 года Элтон Джон начал играть на фортепиано и с тех пор не мог представить свою жизнь без музыки. А дальше, благодаря незаурядному таланту и настойчивости, он годами завоевывал место в мире шоу-бизнеса и держался на пике славы десятилетия. Иногда Элтону Джону нужно было принимать судьбоносные решения, которые давались непросто, и выдерживать давление от общества.

У каждой рок-звезды бывают моменты, которые определяют всю жизнь. Где раньше была темнота, вдруг появляешься ты, и это будет безумное приключение,

– говорится в анонсе к фильму.

Интересно, что инициатором создания биографической киноленты был сам Элтон Джон. Еще в 2012 году он начал работу над сценарием и видел в главной роли певца Джастина Тимберлейка. Впоследствии участие в фильме предлагали Тому Харди. Однако после длительных переговоров знаковую роль получил Терон Эджертон, наиболее известный по кинокартине "Kingsman: Секретная служба".

Премьера фильма в Украине состоялась 6 июня 2019 года. Многие киноманы уже успели посмотреть киноленту и увидели путь к успеху Элтона Джона.

Смотрите трейлер к фильму "Рокетмен" на украинском: видео

Каким скандалом отличился фильм?

Еще перед мировым прокатом журналисты The Guardian предполагали, что фильм может подвергнуться цензуре. Все потому, что Элтон Джон стремился показать зрителям свою жизнь такой, какой она есть: без всяких прикрас. Поэтому в фильме появились сцены, которые показывали интимную жизнь представителей ЛГБТ-сообщества.

Я не жил жизнью, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполненная наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах. Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией,

– откровенно заявил Элтон Джон.

Однако стремление легендарного артиста показать правдивые фрагменты своей жизни вызывали двоякое отношение в России. "Рокетмен" прошел цензуру, поэтому киноманы не увидят все сцены с мужскими поцелуями и фрагменты, где были наркотики. Кинокритик Егор Москвитин видел обе версии фильма: оригинальную, которую презентовали на Каннском кинофестивале, и адаптированную к российскому прокату. Он заявил, что фильм подвергся жесткой цензуре. Сам Элтон Джон осудил такие действия российской власти.