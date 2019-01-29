В Украине стартуют "Вечера французского кино": что и где смотреть

2 Читати новину українською
"Вечера французского кино" – ежегодный фестиваль самых громких французских кинопремьер в Украине
"Вечера французского кино" – ежегодный фестиваль самых громких французских кинопремьер в Украине / kyiv-city.com

31 января в крупнейших городах Украины – Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Сумах, Черновцах, Виннице, Мариуполе, Запорожье и Ровно – стартует 14 фестиваль "Вечера французского кино". В Киеве фильмы будут демонстрировать традиционно в Культурном центре «Кинотеатр Киев» с 31 января по 6 февраля.

В программу вошли пять картин с участием Луи Гаррель, Гаспар Ульель, Одри Тоту, Стейси Мартин, Летиции Каста и Лили-Роуз Депп.

Читайте также: В Киеве состоялась премьера исторического фильма "Круты 1918": интересные факты о ленту

Далее - о каждой ленте подробнее.

Комедия "Что-то не так с тобой"


События фильма происходят на Французской Ривьере: молодая вдова местного героя, офицера полиции, узнает, что ее муж не был таким уж образцовым. Оказывается, из-за него невинный парень провел 8 лет в тюрьме. Теперь девушка пытается сделать все возможное, чтобы помочь симпатичному юноше вернуться к нормальной жизни. Лента Пьера Сальвадори была отмечена премией сообщества драматических авторов и композиторов (SACD) на Каннском кинофестивале и закрывала 9 Одесский кинофестиваль.

Смотрите видео: украинский трейлер комедии "Что-то не так с тобой"

Монументальная драма "Один король – одна Франция"

Историческая фреска, посвященная событиям Великой французской революции. В это неспокойное время влюбленные персонажи Гаспара Ульеля и Адель Энель пытаются выжить и сохранить свою любовь. В сюжете принимают участие ключевые исторические фигуры того времени – Марат, Дантон, в роли Робеспьера в фильме появится секс-символ французского кино – Луи Гаррель. Впервые "Один король – одна Франция" был показан в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.

Смотрите видео: официальный трейлер фильма "Один король – одна Франция"

Парижская трагикомедия "Честный мужчина"

Герои фильма застряли в любовном треугольнике, где, пожалуй, каждый из участников больше всего на свете любит... себя. В главных ролях – сам Гаррель, Летиция Каста и Лили-Роуз Депп.

Смотрите видео: официальный трейлер фильма "Честный мужчина"

Драма "Аманда"

Фильм был впервые представлен в рамках Венецианского кинофестиваля, где его отметили премией Laterna Magica. Главный герой фильма, Давид, влюбляется в девушку, которая только приехала в Париж. Но его жизнь круто меняется: он вынужден заботиться о своей племяннице, которая осталась сиротой после смерти сестры Давида. В главных ролях – Венсан Лакост и Стейси Мартин.

Смотрите видео: официальный трейлер драмы "Аманда"

Комедия "Гаспар едет на свадьбу" с Феликсом Моати

История парня, который едет на свадьбу отца и предлагает незнакомой попутчице сыграть роль его девушки.

Смотрите видео: официальный трейлер фильма "Гаспар едет на свадьбу"

 

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Теги: LifeStyle Новости Франции Кино
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 152
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
729
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 528
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 642
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
889
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 884
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук