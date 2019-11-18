В Украине заработает колл-центр для жертв домашнего насилия

В 2020 году заработает национальный колл-центр под патроном Елены Зеленской, куда женщины могут обратиться, если они стали жертвами семейного насилия, и будут иметь возможность быстро получить квалифицированную помощь.

Об этом пишет издание Vogue. Для украинского глянцевого журнала Елена Зеленская дала редкое интервью о своей жизни после инаугурации мужа Владимира Зеленького, украинских дизайнерах, а также работе над разъяснением социальных проблем.

Это нужно знать: Куда обратиться жертве домашнего насилия в Украине за помощью

Глянец сообщил, что эксперты помогают Елене Зеленской понять главные социальные проблемы и обдумать стратегии их решения.

Так, чаще всего из украинского шоу-бизнеса поднимает тему домашнего насилия украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая является первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН по вопросам народонаселения.

Звезда говорила с первой леди Украины о том, что в Украине существует горячая линия, куда могут обращаться жертвы бытового насилия, но проблемой является то, что "этот номер никому не известен, горячая линия не национального масштаба и там работают всего два человека".

Важно: горячая линия для жертв домашнего насилия. В Украине круглосуточно и анонимно можно получить консультацию психолога или социального работника на горячей линии 116 123 (с мобильного). В 12 областях уже работают мобильные бригады социально-психологической помощи, которые могут выехать прямо на дом! Все контакты на сайте www.rozirvykolo.org

На такую информацию, по словам Ефросининой, Елена Зеленская отреагировала эмоционально. "Поэтому в 2020 году под патронатом Елены Зеленской Министерство социальной политики запустит национальный call-центр, где молниеносно будут реагировать на звонки женщин и будут работать так, как это принято во всем мире, – в сотрудничестве с полицией, социальными службами и психологами", – говорится в издании.

Ранее, в программе "Завтрак с 1+1" , Маша Ефросинина заявила, что насилие – это не только когда тебя бьют.

70% женщин считают, что насилие – это когда тебя бьют. Это не так. Любое насилие, первый толчок, не дай Бог, избиение, начинается с того, что ты уже унижена и умноженная на ноль. Это называется психологическое насилие, когда обидчик начинает тебя унижать,

– объяснила Ефросинина.



В Украине заработает колл-центр, где будут оказывать помощь жертва домашнего насилия / Фото: medium.com