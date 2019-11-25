Помощь жертвам домашнего насилия: Елена Зеленская рассказала о "горячей линии" в Украине

В мире 25 ноября (когда отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) стартует международная кампания "16 дней активизма против гендерно-обусловленного насилия", которая продлится до 10 декабря.

Первая леди Украины Елена Зеленская на своей странице в инстаграме заявила: "Домашнее насилие в Украине – преступление, а не "проявление любви"! Не терпи и не молчи".

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Таким образом жена Владимира Зеленского сообщила о том, что в Украине есть национальная "горячая линия" по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации – 0 800 500 335 или 116 123 с мобильного.

"Полина" (полиция против насилия) – специальные мобильные группы полиции по реагированию на случаи домашнего насилия – работают во всех областных центрах страны, а также в Белой Церкви, Бердянске, Краматорске", – написала Елена Зеленская.

Так, по данным исследования Фонда народонаселения ООН, проведенного в прошлом году, каждая третья женщина в мире – жертва насилия.

"Цифры по нашей стране просто пугают: ежегодно более 1,8 млн украинок страдают от физической и сексуальной агрессии. Коллега, с которой пьешь кофе перед началом рабочего дня... Однокурсница, с которой случайно пересеклись на улице... Двоюродная тетя, которой звонишь, только чтобы поздравить с днем рождения или именинами... Мама... Твоя дочь... Ты сама?" – говорится в публикации первой леди Украины к старту кампании.

Маша Ефросинина, которая является первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН по вопросам народонаселения, также опубликовала снимок с Еленой Зеленской и в подписи указала статистику обращения за помощью на "горячую линию" для жертв домашнего насилия в Украине.

В Украине полноценно работает всего 9 приютов для пострадавших от домашнего насилия! И подобного шелтера нет в столице (это же катастрофа). На горячую линию 116 123 за последние три года прозвучало более 103,455 тысяч звонков! Но уже с начала 2019 года в полицию обратилось около 90 тысяч женщин. Нам срочно нужен национальный колл-центр! Нам нужны приюты!

– заявила Ефросинина.



25 ноября стартует международная кампания "16 дней активизма против гендерно-обусловленного насилия" / Instagram / @olenazelenska_official