В украинской вышиванке: Джамала надела национальную одежду на Маврикии

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", не изменяет своей любви к одежде украинских дизайнеров, а также часто демонстрирует стильные образы в украинском стиле.

Певица отправилась отдыхать со своим мужем Бекиром Сулеймановым в государство Маврикий, которое находится на островах Индийского океана. Новые фото из путешествия Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

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Да, даже в поездку в теплые края звезда взяла с собой украинскую вышиванку. На новом снимке Джамала позирует в красном платье с белой вышивкой на пляже.

Украинская вышиванка выглядит по-особенному на мавриканськом побережье,
– написала звезда в подписи.

Поклонники звезды в восторге от нового фото. "Какая же крутая вышиванка! Джа, ты –красавица", "Украинская нимфа", "Богиня", – пишут пользователи в сети.

джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Кроме того, Джамала впервые после рождения ребенка показала фото в купальнике, продемонстрировав великолепную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: LifeStyle Джамала Музыка
Источник: 24 канал
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