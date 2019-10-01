В украинской вышиванке: Санта Димопулос трогательно обняла новорожденную дочь на фото

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Санта Димопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Модель и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая родила дочь 14 сентября 2019 года в одном из роддомов в Монако, показала очередное трогательное фото с девочкой.

Пока что Санта не показывают лицо девочки пользователям в социальных сетях, а также не сообщает об имени новорожденной. На новом снимке, который Димопулос опубликовала в Instagram, звездная мама нежно обнимает дочь.

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Певица до сих пор находится в Монако, где решила рожать второго ребенка. По словам знаменитости, у нее были "жуткие" первые роды в Украине, поэтому следующим местом она выбрала Монте-Карло и вполне довольна тем, как прошла ее беременность и рождение девочки.

"Моя булочка", – добавила в подписи Димопулос, которая на фото одета в стильную украинскую вышиванку.

Ранее женщина призналась, что отказалась от услуг няни и наслаждается временем с дочерью. Санта добавила, что девочка очень спокойная и капризничает только тогда, когда хочет есть. Кроме того, дочь Димопулос растет полностью на грудном вскармливании.

 

Добавим, Санта Димопулос также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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