В Украину из США передали уникальный архив семьи Франко

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Государственный историко-культурный заповедник "Нагуевичи"
Государственный историко-культурный заповедник "Нагуевичи" / galinfo.com.ua

Посмотреть на уникальные рукописи, личные вещи и фотографии Ивана Франко, которые привез из США племянник писателя Василий можно в Нагуевичах, на Львовщине.

Именно племянник Василий Франко ухаживал за писателем несколько месяцев перед его смертью. В то время сыновья Каменщика были на войне, дочь в эмиграции, поэтому он остался одиноким и больным.

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Василий Франко был рядовым сечевым стрелком. После Второй мировой войны уехал в США. Впоследствии в своих воспоминаниях он описал ход войны и рассказал об общем времени с Иваном Франко.

Василий пишет о том, как они выходили вместе в Стрыйский парк и Иван Франко переводил с арабского языка рукописи 15-16 веков,
– рассказал Богдан Лазорак, директор заповедника "Нагуевичи".

Кроме рукописей племянника Франко в Нагуевичи попали и уникальные фотографии писателя. А еще раритет – вышиванка Василия, которую он носил в период, когда ухаживал за Иваном Яковлевичом.

Впервые в Нагуевицком музее открыли для посетителей подземелья, где посетители могут увидеть посмертную маску Каменщика и раритеты из местной церкви, которая сгорела, а также портреты семьи Франко.

Смотрите фото: элементы экспозиции музея в Нагуевичах

В Нагуевичи из США передали уникальный архив семьи Ивана Франко: видео

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle История Новости культуры Новости Львова Выставка
Источник: 24 Канал
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