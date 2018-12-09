В узком платье с разрезом: младшая дочь Дональда Трампа Тиффани показала фото у елки

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Тиффани Трамп
Тиффани Трамп / Instagram @tiffanytrump

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани показала поклонникам в социальных сетях предрождественские фото с украшенной елкой.

Новую фотографию 25-летняя Тиффани опубликовала на своей странице в Instagram.

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Младшая дочь Трампа позирует в Белом доме возле елки. Для выхода она надела узкое черное платье-миди с соблазнительным разрезом. Свой образ Тиффани дополнила туфлями со стразами на высоком каблуке в тон и стильным клатчем. Браслеты на руках лишь украсили look девушки.

Также она появилась с традиционным насыщенным макияжем с акцентом на глазах и ровной укладкой волос.

тіффані трамп
Тиффани Трамп / Instagram @tiffanytrump

Кроме того, старшая дочь Дональда Иванка Трамп также показала фотографии из Белого дома, на которых дети позируют возле елки.

 

Напомним, ежегодно команда профессиональных декораторов украшает Белый дом к рождественским праздникам. В этом году главной идеей стали "Американские ценности". Следовательно, резиденцию президента США оформили в красном, синем и золотых цветах.

Теги: LifeStyle Новости США Иванка Трамп
Источник: 24 канал
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