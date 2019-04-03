В ванне с пеной: Леся Никитюк поделилась соблазнительными фото

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Сексуальная Леся Никитюк
Сексуальная Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась игривыми селфи в ванне. Звезда опубликовала соответствующие фото в Instagram, чем взбудоражила сеть.

Длительные съемки и участие в ряде известных телепроектов, в частности, "Кто сверху?" и "Кто против блондинок?" отбирают у Леси Никитюк много времени. Однако несмотря на насыщенные будни она с легкостью сочетает все с ведением своего блога. Поэтому зажигательная телеведущая часто щеголяет пикантными кадрами.

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На днях она опубликовала очередные фото в Instagram, которые взбудоражили сеть. Перед камерой Леся Никитюк предстала голой в ванне, а ее интимные места прикрывала пена. Легкий макияж, загорелая кожа и мокрые волосы добавили пикантности снимкам.

Леся Нікітюк оголилась
Леся Никитюк обнажилась / Instagram / @lesia_nikituk

Даже к такой горячей записи Леся Никитюк добавила юмор. На другом фото телеведущая сделала усы из пены, рассмешив пользователей сети.

1 или 2? Голосуйте, если 2, то отращиваю и хожу завтра целый день,
– забавно написала Леся Никитюк.

Десятки подписчиков блога звезды засыпали ее комплиментами и приняли участие в голосовании. К своеобразному флешмобу в сети присоединился и украинский исполнитель Сергей Бабкин, который поддержал курьезное предложение Леси Никитюк относительно отращивания усов.

Леся Нікітюк у ванній
Леся Никитюк в ванне / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
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