В ванне с пеной: Ники Минаж похвасталась пышными формами в новом видеоклипе

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Ники Минаж
Ники Минаж / Instagram @nickiminaj

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж представила новый клип на песню "Good Form" из своего последнего альбома "Queen", который звезда записала вместе с артистом Lil Wayne.

Новое фото, которым она рекламирует выход сингла, Минаж опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке артистка позирует в ванне с пеной, демонстрируя свои пышные ягодицы.

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Видеоклип на песню "Good Form" был опубликованным на официальном YouTube-аккаунте певицы 29 ноября. Режиссером музыкального видео стал Колин Тайли, который снимал клипы для Кендрика Ламара, Селены Гомес, Крис Браун, Ciara и других артистов.

В видео Ники Минай традиционно танцует тверк в откровенной одежде и купается в ванне с молоком.

нікі мінаж
Ники Минаж / Instagram @nickiminaj

Nicki Minaj - Good Form ft. Lil Wayne: смотрите видеоклип

Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj
Ники Минаж / Instagram @nickiminaj

Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj
Ники Минаж / Instagram @nickiminaj

Теги: LifeStyle Музыка Эротика
Источник: 24 канал
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