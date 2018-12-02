В ванне с пеной: Ники Минаж похвасталась пышными формами в новом видеоклипе

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж представила новый клип на песню "Good Form" из своего последнего альбома "Queen", который звезда записала вместе с артистом Lil Wayne.

Новое фото, которым она рекламирует выход сингла, Минаж опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке артистка позирует в ванне с пеной, демонстрируя свои пышные ягодицы.

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Видеоклип на песню "Good Form" был опубликованным на официальном YouTube-аккаунте певицы 29 ноября. Режиссером музыкального видео стал Колин Тайли, который снимал клипы для Кендрика Ламара, Селены Гомес, Крис Браун, Ciara и других артистов.

В видео Ники Минай традиционно танцует тверк в откровенной одежде и купается в ванне с молоком.



Ники Минаж / Instagram @nickiminaj

Nicki Minaj - Good Form ft. Lil Wayne: смотрите видеоклип



Ники Минаж / Instagram @nickiminaj



Ники Минаж / Instagram @nickiminaj