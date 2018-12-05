В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу

Начало курсирования бюджетных авиалиний Ryanair в Украину и наличие биометрических паспортов сделали для украинцев мечту о путешествиях по Европе реальностью. Во сколько обойдется уикенд на двоих в одну из ближайших европейских столиц, исследовал корреспондент 24 канала.

Проезд

Чтобы путешествие действительно вышло бюджетным, нужно его запланировать заранее – хотя бы за месяц-два. В таком случае можно встретить действительно выгодные предложения перелетов и жилья. Например, если покупать авиабилеты из Киева в Варшаву на ближайшие выходные, то даже у бюджетных авиалиний Ryanair или Wizzair они будут стоить 2-3 тысячи гривен в обе стороны, а у МАУ и LOT – 3,5-4,5 тысячи.



В Борисполе для регистрации на рейсы Rynair выделены отдельные стойки,

однако “чек-иниться” нужно заранее на сайте или в мобильном приложении

А вот если следить за акциями и распродажами, то можно легко найти билеты за 8-10 евро в одну сторону. Впрочем, обычно на ближайшие даты "назад" билеты дороже. Именно во время такой распродажи мы взяли билеты за полтора месяца до путешествия за 9,9 евро из Киева в Варшаву и за 19,8 – обратно с вылетом в пятницу и возвратом в воскресенье. В общем на двоих билеты обошлись почти в 60 евро, то есть меньше двух тысяч гривен. Съездить из Киева во Львов на фирменном поезде в первом классе "Интерсити" окажется дороже.



Украинский биометрический паспорт и распечатанный посадочный талон – все,

что нужно теперь украинцу для путешествия в Евросоюз

Такая цена возможна, если с собой брать минимум багажа. Билет за эти деньги предусматривает одну небольшую сумку размерами 40*25*20 сантиметров. Чтобы взять больше багажа, надо доплатить, причем чем раньше это сделать, тем будет дешевле (дороже всего – перед самым вылетом в аэропорту). За дополнительные 6 евро на человека можно взять еще одну сумку в салон, а если ее сдавать в багаж – это будет стоить 8 евро.



Перед посадкой в самолет установлен так называемый валидатор – измеритель сумок.

Если багаж не влезет туда, придется доплатить

За полтора месяца еще есть неплохой выбор отелей. Если несколько дней следить за выгодными предложениями на Booking.com, можно найти неплохой вариант. Например, мы забронировали на две ночи номер в отеле известной мировой сети Ibis вблизи центра города за 380 злотых (2800 гривен), правда, без завтрака.



Одна из особенностей лоукоста – очереди. Выстоять их нужно несколько – перед входом в гейт,

в накопителе, перед самолетом

Авиакомпания Ryanair выполняет рейсы из Киева из аэропорта Борисполь, а Wizzair – из Жулян. В Варшаву они прибывают тоже на различные аэродромы – Ryanair в городок Модлин, а Wizzair – в центральный аэропорт имени Шопена. Поэтому трансфер до самолетов Ryanair оказывается длиннее и дороже.



К бюджетным авиалиниям не подают "рукава" и автобусы, потому к ним нужно идти пешком



Цвета самолетов Rynair почти украинские – синие с желтой полоской, белый верх

Однако в аэропорт Жуляны из центра ходит городской троллейбус и много маршруток. В аэропорт Борисполь от центрального железнодорожного вокзала курсирует автобус SkyBus (50 гривен) или поезд Kyiv Boryspil Express (80 гривен в одну сторону). Стоимость стоянки автомобиля на отдаленных терминалах B или F – 60-80 гривен в сутки.

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На борту бюджетного самолета можно недорого поесть – обед стоит 9-12 евро.

Правда. многие столько же заплатили за полет, потому взяли еду с собой



Желто-синие кресла установлены плотно, потому высоким людям неудобно.

Однако час-второй лететь можно

Из аэропорта Модлин в центр Варшавы можно добираться этими же видами транспорта. В терминале аэропорта туристов ждут почти десяток стоек проката автомобилей и два киоска продажи билетов на поезд или автобус. Наиболее удобный вид трансфера – яркими зелено-красными двухэтажными туристическими автобусами ModlinBus с Wi-Fi на борту.



Варшавский аэропорт Modlin – база Rynair. Потому Modlin может быть прекрасной пересадочной базой для украинцев, которые путешествуют в другие страны ЕС

Однако и наиболее дорогой – 35 злотых (260 гривен) при покупке на месте. Билеты на него можно взять и заранее, тогда путешествие обойдется от 9 до 32 злотых, однако на них мы не нашли. Продолжительность поездки до центра Варшавы (вблизи центрального железнодорожного вокзала) – 40-50 минут. Почти как из Киева в Борисполь.



Здание аэровокзала Modlin более похоже на длинный ангар. Впрочем, все удобства там есть

Другая возможность добраться из Модлина до центра Варшавы – купить в терминале аэропорта билет "автобус-поезд-общественный транспорт Варшавы". Он стоит почти вдвое дешевле – 19 злотых на одного (140 гривен). С этим единым билетом надо сначала сесть на пригородный автобус, который курсирует сразу же от терминала до железнодорожной станции Модлин. Там через несколько минут приходит электричка, которая останавливается на многих варшавских станциях.



В Варшаве – сочетание архитектуры послевоенного периода с современной

С одной из них (например, Варшава Гданьск или Варшава Центральная) можно пересесть на метро, трамвай или автобус, которыми можно пользоваться еще 75 минут. Кстати, при входе в общественный транспорт города надо самостоятельно ручкой написать на билете. Чтобы у контролеров не возникало вопросов. В целом дорога из Модлина до отеля в Варшаве забрала почти полтора часа.



Сердце композитора Фредерика Шопена, национального героя Польши,

спрятано в Варшавском костеле Святого Христа

Чтобы добраться из Варшавы до аэропорта, билеты желательно купить заранее – через интернет-сайт. Ведь свободных мест может не оказаться. Если так случилось, можно взять билеты на любой поезд с центрального железнодорожного вокзала Варшавы до станции Модлин (поездом типа "Интерсити" во втором классе – 15 злотых на человека). А оттуда тот самый автобус до терминала доставит за 6 злотых (всего 155 гривен).



Из старого города видно футбольный стадион, который был построен для чемпионата

мира 2012 года, который проходил в Украине и Польше

Питание

Стоимость питания в Польше примерно такая же, как и в украинской столице. Если не брать завтрак в отеле (в нашем случае он стоил 42 злотых, то есть 310 гривен), можно спокойно перекусить в городе. Еще с шести часов утра на улицах Варшавы открываются мини-пекарни, в которых местные покупают выпечку – хлеб, булочки или пирожные. В некоторые из них надо выстоять небольшую очередь, чтобы приобрести вкусности. Впрочем, в таких пекарнях нет чая или кофе, обычно в них даже сесть негде. Поэтому можно зайти в мини-магазинчики "Жабка" (аналог нашей "Форы"), размещенные в каждом квартале города, в которых есть мини-кафе с кофемашиной, выпечкой и хот-догами. По крайней мере, завтрак с кофе в McDonalds обойдется в 11 злотых на двоих (82 гривен).



Попробовать блюда национальной кухни можно за 30-50 злотых (220-380 гривен)

Если покупать продукты в супермаркетах, особой разницы с украинскими ценами вы не заметите. Заведения питания – в той же ценовой категории, что и в Киеве. Например, большая пицца и два салата в пиццерии PizzaHut обошлись в 450 гривен – на двоих это очень плотный обед или ужин.



Кроме проката велосипедов, в Варшаве можно взять на прокат электросамокаты

Чтобы полакомиться традиционной польской кухней, загляните в один из ресторанов Zapiechek. Суп журек, свиное колено, бигос, пирог с гуляшом и несколько разновидностей горячего глинтвейна, которые будут подавать официанты в национальной одежде в старинном интерьере – самое то, чтобы окунуться в атмосферу польских кулинарных пристрастий. Поужинать вдвоем с выпивкой обойдется примерно в 100 злотых (740 гривен).



Зелено-малиновый Modlinbus – наиболее комфортное, однако и самое дорогое средство

передвижения в аэропорт с бюджетными авиалиниями

Дополнительные развлечения каждый выберет себе по вкусу – посещение музеев, культурных заведений или шопинг увеличит стоимость "европейского уикенда" в зависимости от желаний и финансовых возможностей.



Деловой центр Варшавы мало отличается от других европейских городов

Итоги путешествия

• Таким образом, на транспорт из центра Киева в центр Варшавы и обратно мы потратили 1500 гривен на одного.

• Еще 1400 на одного – за проживание (2 ночи в двухместном номере). Если жить на квартире или в хостеле, на этих расходах можно сэкономить.

• Примерно 1000 гривен на человека ушло на питание.

• В целом уикенд в Варшаве с перелетом, трансфером, проживанием и питанием обошелся почти в 4000 гривен на человека (142 доллара).

Автор: Сергей Матусяк, редактор проекта "Авто 24"