В вечернем платье и без нижнего белья: Деми Роуз поделилась сексуальными снимками

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Деми Роуз
Деми Роуз / www.instagram.com/demirosemawby

23-летняя британская модель похвасталась тонкой талией и пышным бюстом. Деми Роуз поклонница сексуальных образов и откровенных платьев, поэтому часто делится эротическими снимками в сети.

Британская модель публикует на своей странице в Instagram снимки со всех светских мероприятий, которые посещает. Для каждого выхода на публику Деми Роуз подбирает новый и очень сексуальный наряд.

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Для предрождественской вечеринки в Лондоне модель выбрала синее длинное платье без бретелек. Благодаря открытому декольте сложно не заметить пышный бюст британки, который она откровенно демонстрирует перед публикой. Еще одна откровенная деталь платья – распорка от бедра. На одном из снимков Деми позировала перед камерой боком, что позволило заметить отсутствие нижнего белья под платьем.

Демі Роуз
Деми Роуз на вечеринке в Лондоне / Instagram @demirosemawbyДемі Роуз

Деми Роуз на вечеринке в Лондоне / Instagram @demirosemawby

Несколько дней перед вечеринкой 23-летняя британка опубликовала снимок с другого светского мероприятия, на которое она пришла в сексуальном комплекте. Он состоял из мини-юбки и короткого топа со шнуровкой на груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 канал
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